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2024美國大選剩不到2週，許多州的提前投票已經開跑，關於地大物博的美國如何進行選舉投票、選舉人團制度、郵寄選票等爭議，一直不曾間斷。國外1名經常發文針砭時事、在X平台擁有近12萬粉絲的分析師，23日在社群網站上發了一則，外媒先前介紹台灣大選人工計票的影片，短短沒幾天就吸引到破3千萬的觀看率，引發不少討論，連知名億萬富豪馬斯克（Elon Musk）也轉發。該位帳號名稱為Geiger Capital的國外民眾，23日分享一段先前外媒在台北介紹台灣開票過程的影片，談到台灣選民需要帶有照片的身分證、使用紙本選票來投票，最後再由選務人員以人力方式，展示選票並計票，也沒有郵寄選票的問題。Geiger Capital並提到，整個開票過程只耗費約6小時，反觀美國亞利桑那州需要花10到13天的時間，才能將選票全部統計完成。在Geiger Capital所貼出的影片中，外媒介紹這是一種公平、安全，也能保護台灣免於其他勢力干擾的方法，所以就算看上去有點過時、老派，還是持續在用這種方式進行選舉。截至發稿時間為止，該影片已有至少3342萬的觀看率，連馬斯克也轉發Geiger Capital的文章，打下：「那些反對檢附選民身分證的人，就是想要在選舉舞弊者。」