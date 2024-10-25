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▲喬欣（右）嫁給富二代的消息最近在微博上掀起討論，網友也挖出她老公的照片及身分資訊。（圖／微博）

▲兩人去年同遊日本還被拍到甜蜜逛街的身影。（圖／微博）

▲賴柏霖還有哥哥、弟弟，爸爸是身價高達500億人民幣的賴海民。（圖／微博）

▲30歲喬欣在2019年曾跟楊洋傳過緋聞，但雙方都沒承認過戀情。（圖／喬欣微博）

30歲中國女星喬欣靠《琅琊榜》、《歡樂頌》等電視劇走紅，還曾跟男星楊洋傳過緋聞，近年作品量卻大大減少，傳出已經嫁給富二代老公，專心在家當人妻備孕的消息。而老公身分也被起底，是深圳房地產公司鴻榮源集團的二公子賴柏霖，昨（24）日有消息稱其實兩人是商業聯姻，但婚後相處融洽，喬欣也很享受這種半退休、當豪門太太的幸福時光。陸媒《搜狐娛樂》報導，本身也是富二代的喬欣，過去就曾曬過上海別墅，家世不凡，私下穿搭也都是名牌，據傳她和賴柏霖的婚姻屬於商業聯姻，但兩人交往2年才結婚，也算有培養出真感情。賴柏霖私下對喬欣也是疼愛有加，去年兩人就被拍到同遊日本，當時男方不僅貼心為其撐傘，還甜蜜摟著她，看的出來夫妻相處融洽，因此婚後喬欣也積極調養身體正在備孕當中。還有消息指出，雖然喬欣的家世不錯，但其實都是繼父的財產，繼父和前妻有一個親生女兒，還跟喬欣的媽媽另外生了一個兒子，因此家產跟喬欣其實沒有太大關係，頂多讓她生活富裕罷了。而賴柏霖則是貨真價實的房地產大亨二公子，她的父親賴海民身價傳高達500億人民幣（約台幣2247億），雖然賴柏霖外型普通卻對喬欣照顧有加，兩人才在去年隱婚。八卦消息曝光後，「喬欣 賴柏霖」、「疑似喬欣結婚」等關鍵字已經衝上微博熱搜，但喬欣及賴柏霖兩人目前都暫無回應。網友看了則紛紛留言，「恭喜祝福」、「都算富二代，其實很配啊」、「看成賴冠霖的時候嚇一跳」、「挺不錯的，比楊洋還強」、「難怪有段時間沒出來活動了」、「說真的，如果是商業聯姻怎麼不是娶繼父的親女兒？」、「好羨慕有錢人，這是什麼小說劇情」。