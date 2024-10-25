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▲12月29日入住國聯套房，每房內含兩張「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」當日門票，座位為B1看台區。（圖／國聯飯店提供）

▲台北漢來飯店打造全台唯一限量「ASMR主題樓層及房型」，專屬樓層至主題房內都充滿ASMR Maxxx裝飾元素，最低價格每晚1萬8,249元起，此為豪華客房。（圖／台北漢來提供）

▲凡預訂「2024 ASMeiR Maxxx」住房專案，將可於12月28日、12月31日跨年夜下榻台北W飯店近期翻新完成的套房，包含圖中的「非凡套房」，以及「奇幻套房」或「驚喜套房」等。（圖／台北W飯店提供）

歌壇天王周杰倫將於12月初辦演唱會，前日售票，瞬間秒殺售罄；而歌壇天后張惠妹同樣將於12月月底於大巨蛋舉辦《ASMR Maxxx 世界巡迴演唱會》，同樣20萬張門票秒殺。沒搶到門票還有一招，台北有3家飯店其實都有販售張惠妹主題房，住飯店就會送門票，《NOWnews今日新聞》整理三家飯店有送票的方案，以及價格等資訊一次看。阿妹世界巡迴演唱會住房專案定於2024年12月29日入住國聯套房，每房內含兩張「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」當日門票，座位為B1看台區，專案包含翌日兩客早餐與精選紅酒一瓶專案價2萬8888元，限量銷售售完為止。此次搭配張惠妹演唱會住房專案的國聯套房，房型約16坪，窗景即可瀏覽一路之隔的台北大巨蛋、國父紀念館，以及遠眺台北101，房內配備獨立歐式搪瓷浴缸、現代感的設計家具擺設等，專案含兩張張惠妹演唱會門票，翌日板石Lounge & Bar的自助式早餐兩客、精選紅酒一瓶，售價2萬8888元，限量推出。本次台北漢來飯店推出「ASMR主題房型」專案，共三大方案及演唱會單程接駁服務，住宿日期自2024年12月19日至2025年1月5日，分別搭配豪華套房與客房。第一種針對為「純體驗ASMR主題房型」，不含門票，入住豪華客房或套房一晚，價格最低1萬8,249元起；第二種為「ASMR主題房型三天兩夜專案」，不含門票，入住豪華客房或套房一晚，售價最低2萬7,374元起；，並於入住時發放演唱會商品購買快速通關PASS及「Alight MEI之夜」調酒兌換券，可享演唱會當日購買周邊商品快速通關權益，無須久候就能輕鬆購入限量周邊，並於演唱會後至A Light酒吧，兌換2杯專為演唱會設計調酒。完成專案預訂歌迷，將有機會參加12月16日抽獎活動，兩組幸運兒、每組2人，將受邀於12月31日跨年夜當天提前參觀大巨蛋後台。活動需訂房本人完成訂房程序及實際入住，方可獲得參訪資格，並不得轉讓他人。推出「2024 ASMeiR Maxxx」住房專案，住房就有2張門票，並送周邊商品、餐飲及單程接駁服務，專案價最低每房每晚5萬元起。凡預訂「2024 ASMeiR Maxxx」住房專案，將可於12月21日、12月28日、12月31日跨年夜下榻台北W飯店近期翻新完成的「非凡套房」、「奇幻套房」或「驚喜套房」，不同套房搭配不同區域門票另附贈周邊商品大禮包、免費喝WOOBAR兩杯期間限定「小米酒特調」與「紫艷中餐廳」隔日自助式早餐兩客，當晚還可尊榮地享受自飯店至臺北大巨蛋的單程接駁服務，但僅限12月21日與12月28日，因12月31日有交通管制。