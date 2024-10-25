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就在歌迷搶不到周杰倫演唱會，網路上一片哀嚎的同時，台北市刑大24日在桃園地區逮捕全國最大黃牛組織，警方發現該組織成員竟然是一對夫妻檔，並查出2人用非法程式搶購周杰倫演唱會門票，初步了解得手50張、收取64人大約200萬的訂金，而這對夫妻檔剛從澳門回國，就住進5星級酒店，警方當場在飯店查扣電腦以及相關證物，移送北檢。深夜11時許，檢方諭知張女20萬元交保、限制出境出海，劉男則被聲押禁見。檢警調查劉男和張女是無業夫妻，經營票券、代購服務約11年，主要透過駭客上網搶票，並在各大網站平台發文出售，獲利豐厚。周杰倫演唱會在23日正式開賣，夫妻也加入搶票行列，先在網路平台主打「保證取票」，吸引粉絲下訂198張門票。檢方24日深夜複訊後，依涉偽造文書等罪，諭知張女20萬元交保、限制出境出海，劉男被聲押禁見。據了解，劉男得知遭聲押禁見時，疑似心有不甘，還當場大喊「我不服」，因此檢方懷疑可能還有共犯未到案，檢警將持續追查。經查，劉姓夫妻檔在周杰倫演唱會門票開賣期間，用大量假帳號及搶票程式進行搶票，兩人已經搶下周杰倫50張演唱會門票，並且已經有序號。目前警方查出共有疑似170多張周杰倫演唱會門票，都遭黃牛售出，將函請文化局處理作廢，周杰倫所屬的杰威爾表示：「這個案件已經進入刑事偵查的階段，就交由警方處理」。目前全案依《文化創意產業發展法》、《刑法》偽造文書以及詐欺等罪嫌將2人送辦，但是2人得手的50張周杰倫演唱會門票，警方也當作證據一併交由檢察官檢視。