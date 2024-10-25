全球知名億萬富豪、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），在本次美國大選力挺共和黨候選人川普（Donald Trump），還在賓州等關鍵搖擺州祭出大抽獎，每天隨機抽取1名、簽署支持言論自由和持槍權請願書的登記選民，無償贈予100萬美元。不過在引發違法爭議，甚至傳出被美國司法部「關切」的消息後，這項抽獎活動似乎已暫時喊停。
根據《國會山報》報導，在美國司法部公共誠信部門（負責調查與選舉相關的潛在違法行為），寫信給馬斯克創建的「美國政治行動委員會」（America PAC），暗示抽獎活動可能違反聯邦選舉法律後，當地時間週三，「美國政治行動委員會」並未宣布當天的百萬美元獲獎者。
一般而言，該組織都會大張旗鼓的宣布獲獎者，連馬斯克也會發文祝賀幸運兒。從當地時間19日開始，直到23日美國司法部去信警告的消息傳出，已有4人獲得百萬美元大獎。
按照抽獎規則，從10月19日直到11月5日總統選舉投票日當天，賓州、亞利桑那、喬治亞、密西根、內華達、北卡羅萊納和威斯康辛州等7個關鍵搖擺州，任何簽署PAC支持言論自由和持槍權請願書的登記選民，都有機會抽中100萬美元。
截至發稿時間為止，美國司法部、美國政治行動委員會，都尚未回應《國會山報》的置評請求。
報導提到，抽獎活動一推出，很快就引來法律專家的審視，本週有數十名公職人員，寫信給美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）、賓州總檢察長亨利（Michelle Henry），敦促他們審查相關事件，直言「在現代政治史上從未見過這樣的事」，一直以來，任何具有貨幣價值的東西，包括彩券等，都被視為禁止付給選民的費用支付方式。
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一般而言，該組織都會大張旗鼓的宣布獲獎者，連馬斯克也會發文祝賀幸運兒。從當地時間19日開始，直到23日美國司法部去信警告的消息傳出，已有4人獲得百萬美元大獎。
按照抽獎規則，從10月19日直到11月5日總統選舉投票日當天，賓州、亞利桑那、喬治亞、密西根、內華達、北卡羅萊納和威斯康辛州等7個關鍵搖擺州，任何簽署PAC支持言論自由和持槍權請願書的登記選民，都有機會抽中100萬美元。
截至發稿時間為止，美國司法部、美國政治行動委員會，都尚未回應《國會山報》的置評請求。
報導提到，抽獎活動一推出，很快就引來法律專家的審視，本週有數十名公職人員，寫信給美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）、賓州總檢察長亨利（Michelle Henry），敦促他們審查相關事件，直言「在現代政治史上從未見過這樣的事」，一直以來，任何具有貨幣價值的東西，包括彩券等，都被視為禁止付給選民的費用支付方式。
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