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知名磁磚公司「冠軍建材」爆發董座夫妻竟涉嫌侵占高達8億元的貸款，另涉逃漏稅仍待釐清。新北地檢署發動2波搜索，複訊後依證券交易法等罪嫌先後聲押王女與方姓助理獲准。檢調調查，位於苗栗縣的上市公司冠軍建材公司，董事長林榮德和妻子王桂鳳等人，自民國102年間起，以實際掌控的多家公司作為冠軍公司經銷商，為冠軍公司賣磁磚給下游廠商，待下游廠商付錢給經銷公司後，兩人等人再拿走款項，涉侵占8億餘元貨款，導致冠軍建材公司遭受重大損害。新北地檢署指揮法務部調查局新北市調查處偵辦，複訊後檢方諭知林榮德300萬元交保，王桂鳳聲請收押禁見，新北地方法院24日晚間以犯罪嫌疑重大，有串供、滅證之虞，裁准收押。調查發現，王桂鳳雖在冠軍建材並未擔任職務，但員工都尊稱她「副總」。她與丈夫林榮德利用一家人實質掌控的多家公司，作為冠軍建材經銷商為公司經銷磁磚，卻利用公司收取下游廠商給付貨款的機會，在收到貨款後做假帳冊，將貨款偷偷挪走，並利用此方法逃漏稅，統計2013年起被挪走的金額高達8億元，檢調目前仍在追查被移走的資金流向。檢方複訊後諭林榮德以300萬元交保，林董兒子兼總經理林祐宇100萬元交保，林董女兒兼董事長特助林孟瑜30萬元交保；廖姓財務長請回。董娘王桂鳳則以有串證、滅證之虞，向法院聲請收押禁見裁准。全案朝《證券交易法》非常規交易、《稅捐稽徵法》逃漏稅、《商業會計法》財務文件不實等罪偵辦中。事發後冠軍建材也馬上發布重訊坦承檢調單位前往搜索，將全力配合檢調單位，公司營運正常，對財務與業務無重大影響。不過24日冠軍建材股價大幅下挫，跌幅一度超過6%。