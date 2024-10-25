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總預算案卡關，立法院長韓國瑜邀朝野餐敘，24日第三度召集朝野協商，但經過2個多小時發言，朝野仍無共識。台灣民意基金會公布的最新民調顯示，民進黨政黨支持度重挫4.4個百分點至31.1％，行政院長卓榮泰的施政滿意度也下滑3.4個百分點至45%。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，台灣現在進入一個內戰期，並點出核心問題，「現在藍白合的關係非常緊密，這裡面已經有一個非常大的政治鬥爭動作已經開始了」。吳子嘉24日在網路節目《董事長開講》中指出，台灣現在進入一個內戰期，總預算已經被立法院退了5次，讓他直呼可怕；吳子嘉也點出真正核心問題，「現在藍白合的關係非常緊密，這裡面已經有一個非常大的政治鬥爭動作已經開始了」。吳子嘉說，民調所表現的是表面上的東西，其背後其實是有兩股勢力直接對決，而指揮這整個總能量的不是韓國瑜，而是國民黨主席朱立倫以及民眾黨團總召黃國昌在操盤，「所以藍白合已經非常具體的成功了」，民進黨政府要想運作，短時間內不可能，這個會期完蛋了。