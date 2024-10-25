我是廣告 請繼續往下閱讀

▲喻虹淵慶生和8歲女兒一起切蛋糕，女兒神情害羞但看的出來是漂亮的小美女。（圖／喻虹淵IG）

▲喻虹淵今年7月、去年生日都曾分享過老公和女兒的照片。（圖／喻虹淵IG）

▲周渝民（左）當年突然宣布和祕愛4年的喻虹淵（右）結婚，震驚演藝圈。（圖／喻虹淵臉書）

43歲男星周渝民（仔仔）和老婆喻虹淵結婚9年，育有8歲女兒。22日喻虹淵過37歲生日，開心在IG曬出和姊妹淘慶生的照片，雖然不見老公身影，但其中一張照片是她和一名女童切蛋糕的畫面，女童被猜測應該就是喻虹淵和周渝民的女兒，雖然眼睛被用圖案遮擋，但小巧的臉蛋、高挺的鼻梁，看得出來顏值不俗，完全遺傳了爸媽的優良基因，讓粉絲紛紛誇讚：「女兒很漂亮！」喻虹淵日前在IG發文，貼出自己過生日的照片，開心寫道：「祝我和家人朋友們健康快樂、事與願合、生活明朗、一路向光。」只見照片中除了喻虹淵和好朋友的合照外，還有她跟女兒切蛋糕的照片；8歲女兒亭亭玉立，高挺鼻梁搭配瓜子臉、柳葉眉，看起來顏值不低，網友看了也紛紛稱讚漂亮，並祝福喻虹淵生日快樂。今年7月喻虹淵也曾曬出一家三口到沖繩度假的照片，只見周渝民牽著女兒的背影十分溫馨，而女兒的身高已經到周渝民手臂的位置，一雙大長腿引起關注。去年喻虹淵生日時，也曾分享和老公、女兒及一群友人慶生的照片，當時仔仔怕被認出來，墨鏡帽子都戴上了，喻虹淵則用愛心圖案擋住女兒的正臉，非常保護小孩子隱私。回顧喻虹淵和周渝民相愛過程，兩人2008年因拍攝電視劇《痞子英雄》而認識，後來逐漸熟絡才在2011年展開交往，並於2015年公布結婚好消息。當時周渝民還在微博發文：「周太太真美！是的，我們結婚了。感謝各位朋友的祝福」，並貼出他和喻虹淵的登記照片，秀出手上婚戒，表情難掩喜悅。喻虹淵也從2013年拍完《愛情女僕》後息影至今，在家專心當好媽媽。