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總預算案卡關，立法院長韓國瑜邀朝野餐敘，24日第三度召集朝野協商，但經過2個多小時發言，朝野仍無共識。而因行政院未依修法足額編列「原住民禁伐補償金」，國民黨號召2千民眾赴立法院外抗議。對此，前立委郭正亮表示，民進黨若不守憲法，國民黨不用在乎、不用理他，藍白就趕快修法，「把民進黨8年內通過的法律，一個一個都修掉，看誰急、看誰能夠撐得久，到時候AIT就會去找賴清德」。郭正亮24日在節目《新聞大白話》表示，若民進黨不守憲法，國民黨就不用理他、不用在乎，「反正藍白是多數，就去推立法案就好了，預算不要審是你家的事，你本來就要重編再送，就不用理他們，反正朝野協商也沒有用，等你想清楚了，要重提預算再來談」。郭正亮也給藍白建議，可以趕快修法，「我就看到國民黨大家都認真在找法律來修」，把過去8年民進黨通過的法律一個個都修掉，屆時看誰急、看誰能夠撐得久，「到時候AIT就會去找賴清德，國民黨也不用發脾氣」。