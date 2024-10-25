美國職棒（MLB）大聯盟世界大賽G1將於明（25）日開打，將由紐約洋基對上洛杉磯道奇，曾經效力過洋基5個賽季的傳奇球星Reggie Jackson，表示自己收到洋基和道奇的邀請，一同觀賞世界大賽G1，Jackson表明自己是洋基人，自己必須要挺洋基，但他也稱讚道奇是一支偉大的球隊。
想跟Koufax坐一起 Jackson左右為難
Jackson接受《今日美國》採訪時透露，自己同時收到洋基和道奇的個人邀請，邀請他一同觀看世界大賽G1，Jackson一開始表示自己真的不知道該如何選擇，「我不知道該如何選擇，如果我選擇道奇，我可以見到Sandy Koufax，我很想跟他一起觀賽。」
但Jackson坦言自己最後選擇洋基，因為自己是一名洋基人，「我是洋基人，不是道奇人。我在名人堂穿著條紋球衣，我的帽子上有洋基的標誌，你覺得我會支持誰？我必須挺洋基。」
Jackson曾在1977、1978和1981年的世界大賽，代表洋基交手道奇，這三次世界大賽，Jackson在前兩次都隨球隊拿下冠軍，「我很喜歡跟道奇比賽，他是是好萊塢的最佳代表，每個人都擁有漂亮的妻子，時時刻刻帶著墨鏡，看起來非常時尚。」
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Jackson接受《今日美國》採訪時透露，自己同時收到洋基和道奇的個人邀請，邀請他一同觀看世界大賽G1，Jackson一開始表示自己真的不知道該如何選擇，「我不知道該如何選擇，如果我選擇道奇，我可以見到Sandy Koufax，我很想跟他一起觀賽。」
但Jackson坦言自己最後選擇洋基，因為自己是一名洋基人，「我是洋基人，不是道奇人。我在名人堂穿著條紋球衣，我的帽子上有洋基的標誌，你覺得我會支持誰？我必須挺洋基。」
Jackson曾在1977、1978和1981年的世界大賽，代表洋基交手道奇，這三次世界大賽，Jackson在前兩次都隨球隊拿下冠軍，「我很喜歡跟道奇比賽，他是是好萊塢的最佳代表，每個人都擁有漂亮的妻子，時時刻刻帶著墨鏡，看起來非常時尚。」