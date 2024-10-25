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美國職棒（MLB）大聯盟世界大賽G1將於明（25）日開打，將由紐約洋基對上洛杉磯道奇，Jackson接受《今日美國》採訪時透露，自己同時收到洋基和道奇的個人邀請，邀請他一同觀看世界大賽G1，但Jackson坦言自己最後選擇洋基，因為自己是一名洋基人，Jackson曾在1977、1978和1981年的世界大賽，代表洋基交手道奇，這三次世界大賽，