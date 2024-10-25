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美國股市昨（24）日回神上攻，由於特斯拉股價強漲22%，推動那斯達克、標普500、費半指數走高，推動台北股市今（25）日開盤上漲62.55點、來到23255.07點，站回10日線。大盤開高之際，中小型股開盤上漲0.32點、來到270.55點，站回10日。今日開盤量大強勢個股：星宇航空、金橋、菱光、悅城、光菱；開盤量大弱勢個股：冠軍、佳必琪、力新、全新、華泰。權值股開盤走勢不一，權王台積電開平盤價、來到1060元；鴻海開盤上漲1元，來到212.5元；聯發科開盤平盤價、來到1270元。受到特斯拉積極財測，以及10年期美債殖利率從三個月高點回落至4.2%，推動美股四大指數昨日漲多跌少，唯獨道瓊指數下跌140.59點或0.33%，收42374.36點，那斯達克指數上漲138.83點或0.76%，收18415.49點，標普500指數上漲12.44點或0.21%，收5809.86點，費半指數上漲26.25點或0.51%，收5157.61點。科技五大天王漲跌互見，Meta上漲0.73%，蘋果下跌0.082%，Alphabet下跌0.037%，微軟上漲0.031%，亞馬遜上漲0.9%。半導體股多數收高，高通上漲0.9%，應用材料上漲0.57%，德儀上漲2.41%，AMD上漲0.35%，輝達上漲0.61%，美光上漲1.71%。台股ADR漲跌不一，台積電ADR下跌1.46%，日月光ADR下跌0.2%，聯電ADR上漲0.13%，中華電信ADR下跌0.37%。美國電動車龍頭特斯拉昨日股價強漲22%，創2013年以來最佳單日表現，今年迄今漲幅達4.85%。主要受惠於特斯拉收益由負轉正，昨日盤後公布第三季淨利成長17%，並且執行長馬斯克表示特斯拉明年汽車銷量將成長20~30%。