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▲▼美國前總統歐巴馬、知名搖滾歌手史普林斯汀，當地時間24日都現身喬治亞州，幫賀錦麗造勢。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選腳步越來越近，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）、共和黨總統候選人川普（Donald Trump）的造勢活動進行得如火如荼，賀錦麗當地時間24日在喬治亞州與前總統歐巴馬（Barack Obama）一同亮相，美國知名搖滾歌手史普林斯汀（Bruce Springsteen）也現身力挺。有外媒引述消息稱，美國音樂天后碧昂絲（Beyoncé）將於週五出席在家鄉德州的挺賀集會。綜合外媒報導，川普近期不僅在搖擺州民調逐漸超越賀錦麗，全國民調也出現逆轉趨勢，賀錦麗似乎處於下風，就連23日參加《CNN》在賓州舉辦的「總統市政會議廳」（Presidential Town Hall）活動，表現也引發不少批評。就在這時，《華盛頓郵報》首先披露了碧昂絲即將於賀錦麗造勢現場露面的消息。報導指出，儘管賀錦麗陣營已多次在競選活動中播放碧昂絲的歌曲，但歌手本人迄今仍未出現在競選活動中，今年夏天還有傳言稱，碧昂絲將出席8月的民主黨全國代表大會，但最後她並沒有到場。目前，賀錦麗已獲得多位著名歌手的認可，包括泰勒絲、史普林斯汀、阿姆（Eminem）、雪兒（Cher）、馬克安東尼（Marc Anthony），但川普也不遑多讓，獲得包括特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、知名演員強沃特（Jon Voight）等大咖支持。報導指出，名人的表態，通常可以為政治候選人帶來新一波的支持，還可以吸引人們投票的動力，但也不是每一次都能奏效。比如在泰勒絲支持賀錦麗之後，昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）9月底的一項民意調查顯示，9%的受訪者因此對賀錦麗更加熱情，但也有13%的人熱情降低。