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▲ 「Wild Wild野生活」將在11月2、3日於高雄衛武營草地登場。（圖／高市府觀光局提供）

▲觀光局提醒，活動會場停車位有限，請民眾多利用捷運前往。（圖／高市府觀光局提供）

戶外野營體驗活動「Wild Wild野生活」將在11月2、3日於高雄衛武營草地登場。高市府觀光局長高閔琳表示，去年兩天活動吸引超過12萬人朝聖，今年不僅展示的帳篷、露營車數量更多，更集結超過80家的美食與裝備品牌，是家數歷年最多、史上規模最大。此外，還有戶外技巧講座、DIY手作課程、體驗活動、舞台表演及最受民眾喜愛的職人竹炊野食料理等，歡迎全台民眾一起來體驗「凹豆（Outdoor）咖」永續旅遊的生活風格！高閔琳指出，今年的活動亮點還有「竹炊野食」，由職人以竹桿搭建野炊架，直接在現場直火煙燻烹調食物；野外氛圍滿點的竹炊料理，包括富含膠質的秘製滷肉飯、香氣十足的煙燻豬五花和蔬食生菜等，不論視覺、嗅覺與味覺通通一次滿足。「2024 Wild Wild野生活」規劃一系列動靜皆宜的體驗活動，除小朋友最喜愛的高空滑索與走繩，今年新增構樹皮胸花DIY、香氛蠟燭手作、傘繩野戰教室及機器人組裝等課程。野營愛好者千萬別錯過野炊料理課程，由達人手把手教學，用簡單的食材製作最美味料理；現場還有瑜珈課程、音樂、魔術、氣球及LED冷光舞等表演，全天都好玩！此外，想和三五好友一起歡聚，獨享私人時刻，就直接預訂風格露營包廂！今年開放5頂風格帳篷讓民眾預約。預約不到包廂的民眾也別擔心，現場有15頂風格帳篷及15部顏值與舒適兼具的露營車開放民眾免費拍照打卡。觀光局提醒，活動會場停車位有限，請民眾多利用捷運前往，以免塞車及找不到停車位而錯過精彩時光！更多資訊請上「Wild Wild野生活」活動網頁及FB粉專、IG查詢。