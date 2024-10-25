我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨政策會執行長王義川、發言人吳崢被民眾致電黨中央反映，2人在直播節目上都在玩、吃東西，身兼黨主席的總統賴清德特別在上週中常會上提到此事，訓斥2人，提醒政治人物要呈現專業形象。對此，前立委郭正亮表示，王義川和吳崢並沒有抓到賴清德的特質，點出賴清德最喜歡民進黨立委林俊憲、吳思瑤、交通部長陳世凱等3人。郭正亮24日在節目《新聞大白話》表示，賴清德是中規中矩的人，也喜歡透過中規中矩、累積出讓人看到成果的人，而賴清德最喜歡林俊憲、吳思瑤，這都是公認的，最近他也喜歡陳世凱，雖陳世凱沒有交通專業，但賴清德認為他講話很周延像個發言人，會掌握總統、行政院長的需要，賴清德要的不是專業，而是要懂他，幫他做交通部長任內的事。郭正亮續指，王義川和吳崢沒有抓到賴清德的特質，而吳崢被拉到這個最容易表現的位置，其實賴清德蠻照顧他的，可吳崢卻一直沒抓到好的機會，賴清德跟吳崢說每個禮拜要上2次新聞，吳崢也沒有抓準。至於王義川，郭正亮說要幫他叫屈，王義川的交通專業絕對超過陳世凱，可賴清德看到王義川的都是在競選期間跑全台灣比較詼諧的形象，都是憨川，因此王義川在賴清德的圈子裡不可能坐太高的位置，若想得到青睞，就要去迎合賴清德。