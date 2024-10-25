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近年來泰國旅遊興盛，台灣人也熱愛前往當地旅遊，不過泰國政府近期宣佈2025年中旬將開始實施「入境費」，若計劃通過審議，將率先在透過航空方式入境的遊客中實施，外國旅客將強制線上繳納每人300泰銖（約新台幣286元）才能入境。綜合泰國媒體報導，泰國體育部部長索拉旺·天通（Sorawong Thienthong）受訪時透露，入境費的計畫細節將於2025年1月提交內閣審議，未來將開發一款用於徵稅的應用程式，與泰京銀行（Krungthai）連動，付款方式會近似於韓國的K-ETA登記系統，強制要求外國旅客在入境前先進行登記，並線上支付稅金。索拉旺·天通指出，第2階段可能將徵收對象擴大至海路旅客，屆時也可能將海路旅客的收費標準從150泰銖（約143元新台幣）調整至與航空旅客相同的300泰銖（約286元新台幣）。索拉旺·天通說明，「入境費」所得的一部分將作為外國人的保險費用，保險時間為30天，若旅客在泰國發生意外死亡，可獲賠償100萬泰銖（約95萬新台幣）；受傷則可獲賠償50萬泰銖（約48萬新台幣）。其餘資金則將移入旅遊發展基金，用於改善旅遊景點、建置殘障設施或遊客廁所等。據悉，此政策早在2022年獲得內閣批准，但由於一些實施細節尚未完全準備，因此仍未正式啟動。部長索拉旺也指出，由於整體規劃仍需進一步完善，尚未決定具體的徵收日期，有可能是今年年底，也可能是明年中旬開始實施。