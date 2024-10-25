我是廣告 請繼續往下閱讀

▲崔敏煥是FTISLAND鼓手，出道17年在去年和前妻律喜離婚。（圖／記者陳雅蘭攝）

▲律喜強調離婚是因為夫妻不合，跟3個小孩沒有關係。（圖／律喜IG）

▲FTISLAND前隊長崔鍾訓（右1）因涉黃退出FTISLAND，目前團員剩李在真（左2起）、李洪基、崔敏煥。（圖／FTISLAND臉書）

FTISLAND鼓手崔敏煥（又譯崔珉煥）2018年和前女團LABOUM成員律喜結婚，並生下3名子女，卻在去年突公布離婚消息，當時兩人都未說明離婚原因，近日卻有南韓前娛樂記者爆料，是因為小孩教養問題和律喜離家出走的關係，兩人才決定分開。律喜則通過自己的YouTube公開反擊，表示她是因為受不了崔敏煥愛上酒店，才決心與他離婚，更說崔敏煥喝酒後會把錢對折往她身上塞，還曝光離譜錄音檔讓崔敏煥形象全毀。律喜昨（24）日深夜在自己的YouTube頻道《律喜的家》公開談論和崔敏煥離婚的真正導火線，她踢爆崔敏煥並不像檯面上的那麼愛家、單純，實際上經常出入娛樂場所，讓粉絲大為震驚。律喜表示離婚的一年前，崔敏煥曾因喝醉當著家人的面做出不當舉動，當時他們在玩韓國的紙牌遊戲，崔敏煥贏了不少錢，居然因為開心就把錢對折後塞進律喜的睡衣，律喜一開始不懂老公的行為，後來才知道是出入酒店養成的「塞小費」習慣。律喜甚至抱怨崔敏煥即便當著父母的面也會觸碰她的敏感部位，這種屈辱感讓律喜無法接受，才決定與崔敏煥離婚。律喜也公布震撼錄音檔來佐證自己的說法，崔敏煥曾在電話中跟友人討論：「那裡（只某酒店）是讓人坐下來還是只讓人看？」被友人勸說應該多帶家人出去旅遊，崔敏煥還不耐煩回應：「別說那些話，我總是和他們在一起」，被勸少喝酒時，崔敏煥也堅定回說：「我一定要喝」，這些內容都令粉絲相當錯愕。律喜也回覆關於小孩教養問題，表示不像前記者爆料的那樣，小孩來往學校需要超過3小時；她說孩子就讀昂貴的英語幼兒園是她和崔敏煥的共同決定，當時兩人都認為負擔的起學費才把小孩送過去。律喜也說兩人的離婚和小孩無關，作為孩子的父親崔敏煥並無過錯，她認為是夫妻關係才是離婚重點，更說離婚後為了避免孩子受影響，雙方都同意不會利用小孩公開賺錢。而崔敏煥所屬的樂團FTISLAND今年6月才剛滿出道17周年，即將在26日來台，於高雄流行音樂中心海音館舉行演唱會，如今卻因離婚內幕鬧上檯面，是否會影響後續行程目前不得而知。FTISLAND前隊長崔鍾訓過去則因捲入性醜聞事件退團，現在又有團員疑似染黃，讓Primadonna（粉絲名稱）相當崩潰。