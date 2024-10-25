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距離美國總統大選僅剩下不到2週的時間，共和黨總統候選人川普以及民主黨總統候選人賀錦麗皆在最後關頭在關鍵搖擺州衝刺，戰況極度膠著，而《國會山報》（The Hill）與Decision Desk HQ合作的民調模型指出，川普以52%的勝選機率超越賀錦麗的42%。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，「以我個人來講，我覺得川普勝算比較大」，不過川普若當選是否對台灣不利，這也難講。吳子嘉24日在網路節目《董事長開講》表示，「根據我看23日的民調，兩邊的選舉人票川普好像領先10幾票，非常接近，這10幾票會不會翻？不知道，但剩沒幾天要投票，每天都會有事情發生，俄烏、以色列都會發生事情」。吳子嘉坦言，賀錦麗若當選，應該對全世界最有利，因為賀錦麗穩定，民主黨的政策對全球佈局的策略，基本上是重視聯盟，一起團結來對付共同敵人；不過若川普當選是否對台灣不利？吳子嘉認為很難講，因為川普難以預測，台灣將會進入一個非常不確定的狀況，「以我個人來講，我覺得川普勝算比較大」。