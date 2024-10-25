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美元漲勢隨美債殖利率走低，日圓兌美元從153回升至151價位，新台幣兌美元今（25）日早盤持續走揚，來到32.045元，升值4分。日圓兌美元近期急速貶值，一度貶破153價位，日本財務大臣加藤勝信在華府與美國財長葉倫會晤後，對日圓單邊、快速的波動發出警告，日本希望匯率能夠反映基本面，政府正以更高的緊迫感關注匯率走勢，包括其中的投機行為。在日本官員發出警告，加上美元升勢暫歇，日圓兌美元也回升至151價位，一度來到151.584，目前在151.9附近震盪。至於亞洲其他主要貨幣韓元也一度回升至1376.2，目前在1380附近盤整，離岸人民幣兌美元在7.1219至7.1265游走。新台幣兌美元今日持續升值，在美元走弱、台股上漲之下，加上月底出口商有拋匯需求，以32.06元、升值2.5分開出，只是日圓之後又出現回貶，再逼近152，新台幣升幅也有限，目前最高來到32.045元，升值4分，目前在32.06元盤整。