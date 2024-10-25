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檢廉追查京華城弊案，民眾黨主席、前台北市長柯文哲的USB藏有帳冊，其中國民黨籍基隆市長謝國樑被記載「謝國樑200邱佩琳」，傳出謝國樑昨（24）日赴北檢作證200是200萬，對此，律師黃帝穎則點出此舉是正式戳破柯文哲兩大謊言，包含打臉柯文哲謊稱小沈1500是時間、打臉柯文哲謊稱沒錢進自己口袋。鏡週刊報導，柯文哲的隨身碟，其中記載「1500沈慶京」、「300陳盈助」，也提到謝國樑「200」，懷疑為捐款政治獻金新台幣200萬元；為釐清柯文哲的政治獻金來源及流向，北檢昨指揮廉政署以證人身分約談謝國樑。對此，黃帝穎則點出此舉是正式戳破柯文哲兩大謊言，第一，「謝國樑作證打臉柯文哲謊稱小沈1500是時間」，他說，柯文哲硬凹沈慶京1500是時間，結果謝國樑及所有政商名流都作證數字是錢。第二，「謝國樑作證打臉柯文哲謊稱沒錢進自己口袋」，黃帝穎說，柯文哲說沒有錢進自己口袋，結果謝國樑的200萬卻沒進民眾黨專戶，而是在柯文哲私帳。至於高院維持北院認定京華城犯罪所得111億元一事，黃帝穎說，鼎越時任董座朱亞虎認罪行賄，鼎越絕對不是「善意第三人」，高院僅要北院更裁補扣押第三人的理由，「犯罪所得當然應該扣押」。