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▲金守美是南韓資深女演員，經常在韓劇中飾演媽媽、奶奶的角色。（圖／SBS Mandarin 官方中字 YouTube）

南韓資深女演員金守美（김영옥，又譯金秀美）今（25）日傳出過世消息，享壽75歲，震驚韓國娛樂圈。金守美過去在韓劇中經常飾演惡婆婆、媽媽的角色，2015年主演電影《地獄奶奶》，爆笑饒舌場面讓觀眾印象深刻，也曾在《皇后的品格》中飾演「金室長」和張娜拉對戲，對許多台灣觀眾來說並不陌生，如今因心臟驟停撒手人寰，令人不捨。韓媒消息指出，金守美因為心臟驟停的關係被家人送往首爾的聖母醫院搶救，上午8點左右抵達，但搶救失敗，金守美過世享壽75歲。而她在離世前就因身體太過疲累曾被醫生建議休養，因此於今年5月暫停了演藝活動好好養身，9月時她為了推廣自己的泡菜品牌，曾公開露面，當時的她雖然安慰大家自己身體無大礙，但面部浮腫加上手抖、說話緩慢等症狀，健康狀況早就大不如前。而金守美在22歲時就出道，當時透過MBC公開徵選成為演員，她也同時是韓國崇實大學社會教育學院戲劇電影學系主任教授，兒子鄭明浩是旗下食品企業「喇叭花F&B」的代表理事，媳婦則是女演員徐孝琳，兩人曾在韓劇《擺飯桌的男人》中飾演母女檔，因此才認識並促成與兒子鄭明浩的姻緣。金守美的電影代表作除了《地獄奶奶》外，還包含《無法阻擋的婚姻》、《奶奶強盜團》、《黑道千金逼我嫁4》等等。電視劇代表作則有《皇后的品格》、《吸血鬼偶像》、《錢的化身》、《王與我》等超過20部作品，演藝經歷相當豐富。