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▲獨行俠在下半場開啟三分雨，逆轉大勝馬刺。（圖／美聯社／達志影像）

美國職籃（NBA）例行賽，達拉斯獨行俠今（25）日在主場開幕戰迎戰聖安東尼奧馬刺，馬首節馬刺Harrison Barnes命中率百分百，5投5中拿下12分，幫助馬刺在首節打完以22:20領先獨行俠，兩隊第二節持續拉鋸，獨行俠靠著團隊火力，將比分追近，半場結束馬刺以49:47兩分領先獨行俠。第三節開局獨行俠三分手感回溫，，但馬刺也隨即回敬一波8-0的攻勢，將差距縮小至3分差，第三節尾聲獨行俠靠著板凳球員的火力輸出，再度要回領先，第三節打完獨行俠87:80領先馬刺。第四節獨行俠開局靠著Doncic的3記三分球，率獨行俠打出一波12-0的攻勢，獨行俠在末節三分球9投6中，雖馬刺苦苦追趕，但依舊無法逆轉比賽，終場獨行俠就以120:109擊敗馬刺，奪下新賽季首勝。Victor Wembanyama此戰手感不佳，三分球8僅1中，僅拿下17分9籃板，Julian Champagnie三分球8投4中，拿下18分7籃板3助攻，Chris Paul上場28分鐘，拿下3分8助攻7籃板。