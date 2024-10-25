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▲南韓啦啦隊女神李多慧擁有甜美外型、直率性格，跳舞時的強大魅力更是讓她圈粉無數，被譽為「啦啦隊天花板」。（圖／李多慧IG）

▲李多慧將擔任第6屆走鐘獎的頒獎嘉賓。（圖／走鐘獎IG）

南韓啦啦隊女神李多慧擁有甜美外型、直率性格，跳舞時的強大魅力更是讓她圈粉無數，被譽為「啦啦隊天花板」，已經在台灣定居的她積極融入當地文化，近來更受邀擔任網紅年度盛事「走鐘獎」的頒獎人，對此，李多慧接受《NOWnews今日新聞》訪問，透露自己是第一次走紅毯，強調造型會和平常應援時不同，希望能夠驚豔大家，也解答自己會決定參加走鐘獎的原因，是因為身兼YouTube身分。李多慧雖然是啦啦隊女神，活躍在棒球場上，同時也認真經營YouTube頻道，分享自己的台灣生活，以及工作日常，目前已經累積88萬粉絲追蹤，同為影片創作者，她認為有機會以特邀嘉賓的身分參與頒獎典禮，非常榮幸，「如果有機會的話也會希望之後能獲獎，我也會繼續努力拍攝好看、優質的影片給大家！」李多慧也希望透過這次機會，多和台灣創作者交流，「這次可能在後台也會遇到不少的創作者，也很期待有機會多多認識台灣的優質的創作者夥伴們，成為好朋友。」由於是第一次參加大型典禮，也是第一次走紅毯，李多慧從接到邀約開始，就很認真思考自己當天的打扮，「希望跟平常啦啦隊形象跟造型會有不一樣的地方，讓大家看有耳目一新、驚豔的感覺，正在好好努力準備中。」李多慧透露，目前已經有規劃幾種不同風格的禮服，但還在最後挑選，最後會以哪套亮相，希望大家當天能鎖定走鐘獎直播，或者是到現場去支持她。