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▲周杰倫演唱會太過熱門，許多人都哀號沒買到票。（圖／周杰倫 臉書）

▲海產先前曾發文透露，想拜託吳宗憲幫忙買周杰倫演唱會的門票。（圖／海產IG）

天王周杰倫將在12月5日一連4天在台北大巨蛋開唱，23日門票一開賣，隨即湧入89萬名粉絲上到拓元售票系統上搶票，許多人都鎩羽而歸，紛紛哀號沒搶到票。近日藝人小鐘上節目透露，海產也沒有搶到門票，就傳訊息表示希望他可以幫忙買到4張票。沒想到小鐘告知沒票之後，海產說要去詢問吳宗憲，後續就對小鐘的訊息已讀不回，讓小鐘相當不滿。消息曝光後，不少網友紛紛湧入海產的IG，表示「跟小鐘道歉了嗎？」、「有夠沒禮貌的！」小鐘近日上節目《小姐不熙娣》透露，前陣子海產傳訊息詢問，希望他可以幫忙買4張周杰倫演唱會的門票，他隨後就直接聯絡自己的人脈，希望可以幫忙要到票，不過因為已經截止呈報出去，所以最後沒有結果。海產得知後，便回應要去詢問老闆吳宗憲，小鐘也說「你人脈很廣，應該要得到！」殊不知對方之後就已讀不回，讓他相當不滿。小鐘也忍不住抱怨2人平時的聊天狀況，覺得晚輩不回就算了，每次自己都1分鐘內就秒回訊息，結果對方竟是等到半小時之後，甚至2、3個小時才回覆，「他就是覺得你應該要幫我買得到票。」主持人小S聽完之後也覺得海產很沒禮貌。其實海產近日也在IG發文，曬出自己和吳宗憲的聊天紀錄，只見他在對話框打上，「老闆，你買得到我前師兄的演唱會票嗎？」不過還沒送出，還在猶豫「我現在按下去是不是就可以享受世界了？可是我也開不了口啊」，似乎還是沒辦法要求吳宗憲幫忙買票。不過許多網友看到小鐘的說法後，紛紛留言「剛看完小姐不熙娣，你怎麼敢用這麼沒禮貌的語氣跟小鐘講話，你以為你是誰？」、「看來你把鐘哥惹毛了，在小S節目指名道姓的，你在演藝圈不用混了，連跑龍套都沒格」、「跟小鐘哥道歉了嗎？」不過海產至今都沒有回應相關話題。