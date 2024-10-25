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民眾黨主席柯文哲涉入京華城弊案，近來傳出柯文哲的USB中記錄了許多金主，政治獻金流向成關注焦點；桃園市議員于北辰猜測，柯文哲的錢一定是藏在化糞池。對此，網紅「館長」陳之漢聽到後狠酸，原來「名偵探」于北辰不只懂飛彈，還懂化糞池。于北辰23日在《前進新台灣》節目中表示，柯文哲的錢極有可能藏在化糞池，要檢調去查柯買的房子是否有化糞池。對此，館長24日在直播《館長惡名昭彰》表示，「你以為隨便的人都可以當中華民國的陸軍少將」，他狠酸，必須是飛彈攔截專家，攔截率210%，且還要有偵查的能力，並建議檢調單位要不要先查「名偵探」于北辰家裡的化糞池，搞不好于北辰也藏了些東西。館長諷刺，每個大樓下面都有化糞池，但很少人知道在哪，于北辰連化糞池都懂，還知道怎麼藏錢進去。館長表示，要把錢藏在化糞池，不可能交給別人去做，試想柯文哲夫妻揹著一大袋的錢到了他們家的化糞池藏錢，「這有夠難過的，笑著笑著就哭了，這事還有人信？」