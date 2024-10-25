我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「愛‧Sharing」每年都會選定一個主題城市，帶來當地的聖誕魅力，今年「愛‧Sharing」選擇了倫敦這座經典與創新交織的城市。（圖／統一集團提供）

迎接聖誕節！統一企業集團年度盛事「愛‧Sharing」，今年以「倫敦」為聖誕主題城市，11月15日起將在台北時代百貨、高雄夢時代及統一集團各大通路聯袂呈現英倫風的聖誕氛圍，當天晚間6時點燈活動正式登場，邀請民眾共同點亮13米高聖誕樹及周圍的浪漫燈區，除了主題燈光秀外，更邀請新科金曲歌后孫盛希與「GX」（鼓鼓呂思緯+蕭秉治），分別於台北時代百貨及高雄夢時代現場連線演出。「愛‧Sharing」每年都會選定一個主題城市，帶來當地的聖誕魅力，今年「愛‧Sharing」選擇了倫敦這座經典與創新交織的城市，選定11月15日晚間6時舉辦點燈活動，邀請民眾共同點亮13米高聖誕樹及周圍的浪漫燈區，除精彩的Purple Wish主題燈光秀、雪兒秀展演外，更邀請新科金曲歌后孫盛希與「GX」（鼓鼓呂思緯+蕭秉治），分別於台北時代百貨及高雄夢時代現場連線演出。台北時代百貨維持浪漫傳統，推薦情侶們在二樓的夢廣場探索倫敦奇幻冒險市場、360度城市遊樂園、圍繞大笨鐘的飛行掃帚、福爾摩斯的神祕辦公室、格林威治天文臺，沿著階梯走上四樓，還能看到12星座星空，代表英國霸氣的雄獅、披頭四錄音室等，每個場景都是共度聖誕的浪漫最佳選擇。高雄夢時代則帶來幸福滿滿的節慶氛圍，有奔向異時空的蒸汽火車、專為女性打造可換裝拍照的英倫時尚小屋、被倫敦市花-紅薔薇披滿的塔橋、愛麗絲的迷宮，在週末更有英倫搖滾舞台演出，讓人徹底沈浸在節日的幸福泡泡中。此外，耶誕節的重頭戲「新北耶誕城」也確定登場於今年的主角將打造「面積最大8層樓LED城堡」，以及最夢幻的展演光雕主秀，並在各個打卡點打造豐富的佈景。今年將由魔幻天使帶領小客（元素探索者）、貓頭鷹（祕法智者）、兔子（靈魂治療師）獨角獸（聖盾守護者），一同邀請大家變裝來參加魔幻耶誕城。新北市觀光局提到，今年新北市7局處將推出13系列活動，持續點亮新北，詳細細節並將於今（25日）下午公布。