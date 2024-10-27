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▲事實上 Nagano 最初創造主角「吉伊卡哇」（中）時，就是以「希望變成這樣的樣子」條件下所繪製而成。（圖／翻攝X@anime_chiikawa）

▲吉伊卡哇碰到挫折的事物總會淚汪汪，但最終都能展現勇氣克服。（圖／翻攝X@anime_chiikawa）

▲小八平時都能勇於表達自我，同時也超愛照顧朋友。（圖／翻攝X@anime_chiikawa）

▲烏薩奇自由奔放的性格，是團隊中不可缺少的領導者。（圖／翻攝X@anime_chiikawa）

▲小桃（右）是鬼靈精怪的小可愛，讓人又愛又恨。（圖／翻攝X@anime_chiikawa）

▲海獺勇者是實力超群、責任感爆棚的前輩，但私下也有愛吃甜食的反差一面。（圖／翻攝X@anime_chiikawa）

▲栗子饅頭在劇情中展現沉穩、安靜的內向性格，更醉心於酒類、美食鑑賞。（圖／翻攝X@anime_chiikawa）

▲獅薩總是熱心服務他人，且樂於分享食物給朋友們，即便面對難以相處的人也能應對自如。（圖／翻攝X@anime_chiikawa）

由日本漫畫家 Nagano 所創造的《吉伊卡哇》系列，在短短4年間就風靡全球，主角群吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇與配角小桃鼠、栗子饅頭、獅薩、盔甲人等都有各自的死忠粉。事實上 Nagano 最初創造主角「吉伊卡哇」時，就是以「希望變成這樣的樣子」之條件下所繪製而成，因此近期就有日本網友盤點劇中角色的 MBTI ，讓粉絲知道若自己進入小可愛世界後，會最像是哪一位人氣角色。近年從韓國重新翻紅的 MBTI 人格測驗。其實是由由美國母女邁爾斯、布里格斯，主要以能量型態（E / I）、思維模式（S / N）、決策判斷（T / F）以及生活態度（J / P）等等，將人類主要區分為16種性格。而自 MBTI 人格測驗爆紅之後，已經有許多人測過自己是什麼性格，讓您還沒有測試過，或是相隔時間已久，不妨再進行測試之後，再往下查看《吉伊卡哇》世界的角色性格。《吉伊卡哇》系列主角 Chiikawa ，是作者 Nagano 「希望變成這樣的樣子」，在劇中吉伊隨然常常露出哭哭臉，碰上第一次見面的人也會害羞得躲在朋友身後，情緒相當細膩，想說的話也常常由小八貓幫忙轉達，吉伊遇上危機時也會第一個露出害怕的情緒。不過其實吉伊內心相當體貼，對於所有人都相當和善，還會在四下無人時，偷偷唱起歌來，當朋友遇上危機之時，吉伊也會勇敢拿起討伐棒，勇敢正面對決敵人，是完完全全的利他主義展現，因此相當符合：INFP（調停者）的性格特徵。《吉伊卡哇》漫畫中的小八貓，因為吉伊卡哇與烏薩奇在前期都是以不會說話的形象登場，作者 Nagano 為了讓觀眾能了解劇情發展，因此也打造出了會說人類語言的小八貓，讓他充當旁白角色。而在漫畫劇情中，小八貓常常成為內向害羞的吉伊的翻譯官，有次吉伊買到破洞包包時，也是小八幫忙向盔甲人反映的，顯現出小八善於交際又照顧朋友的伊麵。在遇上危機時，小八也總會第一個說出「總會有辦法的！」，相當符合ESFJ（執政官）的性格特質。《吉伊卡哇》系列中，只要烏薩奇一登場就帶來滿滿能量與熱情，常常發出「烏拉」、「呀哈」等招牌怪聲，在劇情中總是大剌剌的，常常一個人吃光所有食物，面對危機到來，烏薩奇也會直接上前與對手對峙。雖然烏薩奇看似不拘小節，但其實對朋友的情緒也有觀察細心的一面，常會有做出很多行為來化解朋友遇上的尷尬處境，是一個團隊中的絕對領導者，相當符合 ESTP（企業家）的特質。《吉伊卡哇》系列中的小桃鼠，其實目前身體仍被怪物大強所佔據，真正小桃的靈魂則在怪物大強的身體內，而大強靈魂所顯露的人格特質，則是相當叛逆又瘋狂，常常在人前裝可愛，背後卻又嶄露腹黑的一面。小桃也常常喜歡與其他角色強勢交談，更希望能獲取最多利益，也常常做出跳Tone的行為，讓人難以預測，相當符合ENTP（辯論家）的特質。海獺勇者在《吉伊卡哇》系列中，是討伐排行榜的第一名英雄，靠自己的努力獲得榮譽卻依然謙虛低調，無論遇上何種怪物都能冷靜應對，對Chiikawa和他的夥伴們而言，是一位值得學習的好老師。雖然能力超強，但是在對待後輩依舊溫柔，也不遺餘力的進行指點，希望後輩能獲得更好的成就，相當無私奉獻的精神也相當符合 ISTJ（物流師）之特質。栗子饅頭在劇情中展現沉穩、安靜的內向性格，也能理解並支持後輩吉伊卡哇等人，就像是大哥哥般的存在。此外，栗子饅頭醉心於獨特且專研許久的興趣，尤其對酒和美食十分有研究，面對人際關係觀察力很強，對於自己熱愛的事物行動力超高，相當符合ISTP（鑑賞家）性格。獅薩在漫畫與動畫當中，總是熱心服務他人，且樂於分享食物給朋友們，即便面對難以相處的人也能應對自如。積極向上的獅薩對未來充滿熱情，遇到什麼困難都會堅持做自己認為對的事。獅薩為了在夢寐以求的「郎」拉麵店工作，堅持不懈考取了「超級打工仔」資格證，也讓自己打工夢成真，是個實實在在地拼命三郎。無論是開朗外向的性格、強大的行動力，還是細膩的心思，獅薩都完美展現出ENFJ人格的優點。