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▲全台限量10000顆！連續3天PAUL草莓千層派「買一送一」。（圖／PAUL提供）

▲PAUL「草莓千層派」280元，現在超狂「買一送一」。（圖／PAUL提供）

▲萬聖節Mister Donut x貓貓蟲咖波一起搞怪賣萌。（圖／Mister Donut提供）

甜點控瘋掉！PAUL法國麵包甜點沙龍年末超狂優惠來了，今（25）日起連續3天，開搶明星商品「草莓千層派買一送一」，大方祭出10,000顆、超過一公噸的草莓要犒賞饕客，快來看看入手時間、地點等購買資訊幫大家一次整理。Mister Donut統一多拿滋萬聖節貓貓蟲咖波甜甜圈，今起「任選6入甜甜圈189元」、「10入甜甜圈299元」還有現做飲品「買一送一」。PAUL法國麵包甜點沙龍最受歡迎的「草莓千層派」精選草莓搭配法國直送的千層派皮、並包覆濃郁卡士達，饕客最愛吃起來酥、軟、脆口的整體層次口感分明，一吃就著迷。PAUL每年最划算的優惠活動就從今天開始，10月25日至10月27日連續3天，全台PAUL門市上午11:00準時出爐，凡於門市外帶購買「草莓千層派乙份」280元， 即贈「草莓千層派乙份」！提醒大家，限量10,000顆草莓千層派，每日限量供應，送完為止；僅限外帶，每人每次限購兩組；僅限現場排隊，不接受線上/電話預訂、現場寄放之服務，不可與店內其他優惠併用；各店每日開賣時段早上11:00，其他出爐時段依門市公告為準。📌全台開賣門市如下：◾️地址：台北市仁愛路四段107號（仁愛圓環）電話02-2771-3200◾️地址：台北市洲子街75號（內湖科技園區）電話：02-2656-0669◾️地址：台北市士林區忠誠路二段55號B1F電話：02-2832-0662◾️地址：新北市林口區文化三路一段356號1F電話：02-2600-3323◾️地址：新竹市東區中央路229號1F（巨城購物中心）電話：03-515-2180另外，Mister Donut統一多拿滋迎接萬聖節開吃貓貓蟲咖波甜甜圈，帶著殭屍貓蟲及小夥伴們變身萬聖咖波甜甜圈、幽靈咖波甜甜圈、殭屍小雞波堤圈，還有蘇打、可可、草莓3款獨眼波堤一起搗蛋Mister Donut，並推出「買一送一」優惠活動，10月25日至10月31日連續7天，購買「任選6入甜甜圈189元」或「10入甜甜圈299元」優惠，換算下來一顆30元有找好甜！現在購買冷熱皇家伯爵紅茶或京都焙茶16oz也有「買一送一」喔。