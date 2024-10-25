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星宇航空（2646）今（25）日正式掛牌上市，每股參考價為20元，早盤以25.95元開出，開盤10分鐘內最高漲逾9元或45%、來到29元，成交量逾8.7萬張，上演蜜月行情。盤中最高價格來到29.95元、上漲將近50%。星宇航空董事長張國煒、證交所董事長林修銘、第一金證劵董事長陳致全等共同主持上市掛牌典禮，並在星宇航空員工的見證下，一同於09:00鳴鼓開盤。星宇航空董事長張國煒表示，星宇成立至今6年，開航到現在已經4年多，中間還有2年疫情，「實際上一路走來的風風雨雨，就像今天外面的風雨一樣」，但星宇航空不畏艱難，一路走進證交所。掛牌上市後，星宇航空將秉持初衷，持續創新及拓展國際市場，為全球旅客提供更加優質的服務，也會更注重公司治理的落實，打造永續經營的航空公司。張國煒笑著說，「沿路風雨交加，我們面不改色，非常不要臉地就走進來」，台灣航空史很長，可是家數並不多，星宇航空可在這麼快時間內上市，讓外界感到非常傳奇，這都是來自於全體員工努力打拚。星宇航空2023年全年營收為新台幣224.72億元，年增568%。其中，客運營收為新台幣197.47億元，年增767%，疫後第1年即由虧轉盈，小幅獲利，稅後淨利新台幣1.49億元，每股盈餘0.08元。今年上半年營收為新台幣163.33億，年增65%，稅後淨利為新台幣9億，年增172%，每股盈餘0.39元，相較去年同期增加0.21元。今年累計前9月總營收為新台幣259.27億元，較去年同期成長63%。星宇航空在競拍張數、得標總金額，皆為目前市場上最大規模，上市申購部分，總計申購3天，累計共160萬7558筆，創台股新高，為今年唯一突破百萬筆申購的上市案。