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今（25）日是金門古寧頭戰役75週年紀念日，總統賴清德親自飛抵金門主持追思祭典，緬懷先烈之忠肝義膽、獻身報國的英勇精神。不過，金門籍的國民黨立委陳玉珍卻缺席古寧頭戰役75週年紀念活動，她無奈表示，民進黨又再次在立法院提出要退回攸關金門人民權益的「離島建設條例」部分條文修正案之復議案，今天的古寧頭大捷紀念活動，只好向鄉親請假了，必須留在立法院表決捍衛促進金門發展的法案。在國防部長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮、金門縣長陳福海等人陪同下，賴清德於9點30分抵達太武山公墓忠烈殿，主持追思祭悼典禮；9點50分抵達太武山公墓千人塚，向陣亡將士紀念碑上香與獻花致敬，並默哀追悼。不過，古寧頭戰役75週年紀念金門地方政要雲集，卻獨缺金門立委陳玉珍。陳玉珍表示，今天是「古寧頭大捷」75週年的紀念日本已訂好機票，要回金門，歡迎賴清德總統到金門來主持紀念活動及視察金門醫院，但是很遺憾的，民進黨又再次在立法院提出要退回攸關金門人民權益的「離島建設條例」部分條文修正案之復議案。今天的古寧頭大捷紀念活動，只好向鄉親請假了，玉珍必須留在立法院表決捍衛促進金門發展的法案。陳玉珍表示，同時也在這裡向賴清德呼籲，感謝您就任後，兩次親抵金門，在您關心金門發展的同時，是否也可以以民進黨黨主席之尊，呼籲 民進黨立法院從政同志，不要阻擋攸關離島建設發展的法律案，這個才會讓人感受到執政的民進黨是真的用心、用行動在支持金門的發展。