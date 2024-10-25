我是廣告 請繼續往下閱讀

中國對毒品法規相當嚴苛，即使在境外大麻合法國家吸食，入境中國時依然有可能被捕，然後被驅逐出境。德國汽車大廠福斯（Volkswagen，中國稱「大眾」）派駐中國的行銷長桑皮爾（Jochen Sengpiehl）日前因在泰國吸食大麻，入境北京時遭到逮捕關押，引發關注。外交部發言人林劍23日在例行記者會中指出，「大眾公司的這名人士因吸食可卡因被中國公安機關依法行政拘留10日並遣送出境」。據悉，桑皮爾2022年8月被派往中國大陸，負責產品策略、創新管理和產品行銷等工作。德國《圖片報（Bild-Zeitung》）報導，桑皮爾在中國十一假期期間前往泰國度假，兩週前他結束泰國蘇梅島之旅，在北京入境時遭警方檢查發現他曾吸食過大麻，桑皮爾接受中國警方數小時訊問後被關押。在福斯和德國駐北京大使館交涉下，桑皮爾在被關押10天後獲釋，但要求他立即離境，目前尚不清楚桑皮爾離境後是否還能再重回中國。根據北京市朝陽公安分局10日發布的一份行政處罰決定書，「當事人」10月5日在泰國吸食大麻和古柯鹼，以上事實有違法行為人的陳述和申辯、鑒定意見等證據。根據《中華人民共和國禁毒法》第26條，「公安機關根據查緝毒品的需要，可以在邊境地區、交通要道、口岸以及飛機場、火車站、長途客運站、碼頭對來往人員、物品、貨物以及交通工具進行毒品和易製毒化學品檢查。」因此旅客入境時可能會被隨機進行毒品檢測，尤其是來自將大麻及其他毒品合法化的地區，留學生、外國人均可能成為被檢測目標。