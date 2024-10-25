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▲今天天公不作美，台北風雨交加，但星宇航空董座張國煒仍風雨無懼地前行。（圖／攝影陳明安）

▲星宇航空掛牌上市，2023年總營收為224.72億元，年增568%。。（圖／攝影陳明安）

星宇航空（2646）今（25）日掛牌上市了！然而，今天天公不作美，台北風雨交加，但星宇航空董座張國煒仍風雨無懼地前行。他致詞提到，今天對於星宇來講是個非常重要的一個日子，從2018年獲准設立到現在約6年多、開航約4年，實際上是一路走來，就像外面的風雨一樣，代表我們一路的進程，雖然沿路風雨交加，「我們還是屹立不搖，然後面不改色的，這個非常不要臉地就走進來，這個代表我們台灣人的韌性！」星宇航空（2646）每股參考價為20元，早盤以25.95元開出，開盤10分鐘內最高漲逾9元或45%、來到29元，成交量逾8.7萬張，上演蜜月行情；盤中最高價格來到29.95元、上漲將近50%。張國煒致詞表示，星宇一開始定位就是以台灣國際型航空公司為榮，雖然台灣航空史很長，但家數並不多，星宇可以在這麼快的時間上市也是非常傳奇，沿路締造的很多傳奇，這無非都是星宇全體員工努力打拼。張國煒表示，上市對於星宇是一種肯定，透過上市可以更保障所有的投資人得到基礎的安全跟保障，投資的過程中更公開、效率，但也說星宇是一個很正派國際性的航空，「我們不以炒股票為主」，而是讓投資人有機會投資星宇，一起來加入星宇所營運的精品航空公司。他致詞最後提到，2年前舉行上櫃儀式，今天完成上市掛牌儀式，相信新一輪團隊會繼續努力，完成星宇當初的初衷，也就是成為「精品航空公司」，要把台灣精品航空的形象帶到社會上去，同時也帶動台灣民航業的進步。星宇航空本月中旬完成上市前競拍及申購，皆創下歷史新紀錄，拍賣數量為31萬9,600張，合格投標單高達68萬7,938張，超額認購比率達2.2倍，不論在競拍張數或得標總金額方面，皆為目前市場上最大規模。上市申購部分，實際承銷張數為79,900張，總計申購3天累計共160萬7558筆，共創下台股新高，中籤率僅2.48％，為今年唯一突破百萬筆申購的上市案，顯現市場對星宇航空充滿十足的信心。星宇航空2023年總營收為224.72億元，年增568%。其中，客運營收為197.47億元，年增767%，疫後第一年即由虧轉盈，小幅獲利，稅後淨利1.49億元，每股盈餘0.08元。2024年上半年營收為163.33億，年增65%，稅後淨利9億，年增172%，每股盈餘0.39元，相較去年同期增加0.21元。2024年1-9月總營收為259.27億元，較去年同期成長63%。其中2024年1至9月客運營收為226.08億元，年增率61%，主要於全球客運需求及票價維持高檔，載客率平均維持八成以上，同時新機持續交付，更有效提升整體運力。除此之外，2024年1至9月貨運營收為21.17億元，年增率91%，成長主因除公司持續引進廣體客機，增加北美航班機腹載貨容量外，電商及AI相關產品需求持續成長，導致艙位供不應求，載貨量屢創新高。