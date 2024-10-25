我是廣告 請繼續往下閱讀

日圓兌美元從141又一路回貶到153，今（25）日回升至151.8附近，不過，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉認為，日圓貶到150以上已超貶、也不合理，預估美國聯準會（Fed）今（2024）年還會降息50個基點、2碼，明年會降息150個基點、6碼，美日利差縮小會壓抑美元表現，至於現在可以逢低撿便宜嗎？他說，除非是要在日本置產，若是旅遊換匯，差額不大。陳昱嘉指出，美國Fed利率態度從呼籲「耐心」轉為迫切需要降息，在9月如市場預期開啟降息循環，一口氣降息2碼，顯示Fed的重要轉捩點，且利率點陣圖也暗示著未來將可能繼續降息。不過，鑑於美國消費保持強勁、家庭和企業的資產負債表現穩健，以及聯準會具備充裕貨幣政策工具緩衝，星展認為美國經濟仍將實現軟著陸。在經濟軟著陸情境下，美國聯準會展開降息循環，星展預期美元指數將跌破100，而受惠於電子產業上升周期，亞洲地區出口復甦，將可望支撐亞洲貨幣表現。至於全球其它主要央行部分，歐洲央行10月會議再次降息25個基點（1碼），預期將繼續採取寬鬆政策；中國央行也持續推出新的支持性政策；日本央行則將維持貨幣政策正常化，預期2025年第1季將再升息1碼。只是，近期日圓兌美元又急速回貶，從141一路貶回153價位，陳昱嘉分析，主要有2因素影響，一是反映市場對Fed降息預測的修正，還有日本新任首相石破茂對貨幣政策態度，未如市場想像那麼「鷹」派。原先市場預估Fed今年還會降息4碼，目前已調整至2碼，而日本新首相似乎也沒市場想像那麼「鷹」派，也支持較寬鬆利率環境，這也支撐美元，日圓兌美元再貶破150。雖然日圓再貶破150，但陳昱嘉認為，從外匯策略分析的角度來看，日圓貶到150以上已超貶、不合理，星展估美今年還會降息2碼、明年降息6碼，美日利差縮小，會壓抑美元表現。至於日圓合理區間是多少？140-145是較合理價位，星展預估今年底日圓會升回140、明年底來到130。