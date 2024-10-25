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台北地檢署偵辦京華城案，今（25）日向台北地方法院聲請延押前台北市長柯文哲、前副市長彭振聲。對此，民眾黨立法院黨團總召黃國昌上午受訪時直言，他非常震驚，質疑是否找不到證據，才要繼續押人取供？地檢署向台北地方法院聲請延押柯文哲、彭振聲，延押聲請書已於上午送交北院；檢方並對出境到日本的柯文哲秘書許芷瑜發布通緝。民眾黨團上午召開記者會，對於北檢聲請延押柯文哲一事，黃國昌受訪時直呼，「我剛剛才聽到，但我非常非常的震驚」。黃國昌質疑，柯文哲當初選擇不要抗告，並說得很清楚，會配合調查，但被押了2個月後，「所有政論節目、有特殊管道、有經營檢調關係的媒體，到目前為止所出現的金流版本，應該有10種以上了吧？」而10種以上的版本，隨便找2條，現在就可以起訴柯文哲，「押了2個月，找不到證據，現在要繼續押人取供？」黃國昌點名總統賴清德，「當初面對扁案時，不是說有證據就起訴嗎？不要押人取供嗎？」他批評，在賴清德政府裡，有兩套標準嗎？如果是自家人就呵護，若是未來在選舉時的政治競爭對手，就追殺到底。