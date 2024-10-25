我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院院會今（25）日上午處理報告事項，國民黨立委徐巧芯提案修《民防法》，不過民進黨立委要求退回程序委員會，國民黨團雖一度反對，但表決到一半，國民黨團又聲明，沒有異議，該案最後被退回程序委員會。教育部日前一紙「學生服勤同意書」衍生出學生上戰場疑慮，遭質疑政府想讓青年上戰場，徐巧芯也為此提案修《民防法》，將提及學校在校生相關文字刪除。不過民進黨立委反對，綠委沈伯洋說，按照《民防法施行細則》，支援軍事勤務，本來就沒有包含上戰場，主要是物流、急救、修復道路等。立法院上午處理報告事項，民進黨團提議，將該案退回程序委員會，立法院長韓國瑜多次詢問在場立委，是否有異議？國民黨才表達有異議，隨後進行表決。但表決時，多數藍委對該案也未反對，表決到一半時，國民黨團又說沒有異議，因此表決喊停，韓國瑜裁示，該案退回程序委員會重新提出。成功將徐巧芯提案封殺後，民進黨立委也在現場鼓掌歡呼。