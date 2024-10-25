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▲愷樂經常分享育兒生活，可以看到她和兒子玩樂的畫面。（圖／愷樂Threads）

愷樂（蝴蝶姐姐）先前因捲入羅志祥（小豬）和前女友周揚青的感情糾紛，道歉後就消失演藝圈，直到今年9月才突然透露自己已經生下兒子，震驚外界。在那之後，她不時會在threads上分享自己的育兒生活，今（25）日更在凌晨5點發文，苦笑說「我的嬰兒起得比公雞還早」。該篇貼文掀起眾多爸媽共鳴，「早安，我的嬰兒也醒了」、「辛苦了，我們是新手爸媽，小孩總是比我們的鬧鐘還早。」愷樂今日凌晨5點多突然在threads上發文，表示「我的嬰兒起得比公雞還早」，還附上一個苦笑的表情符號，感覺得出她初為人母，似乎還在適應小寶寶的生活作息。她先前也曾發文透露，為了照顧寶寶，連覺都沒得睡，要時刻關注兒子的狀況。不少爸媽看了心有戚戚焉，「我的嬰兒是等公雞醒了才睡，持續3年了」、「早安！每天起床泡奶，天都還沒亮」、「早安，我的小孩也醒了，剛吃飽在醉奶」、「我姐姐生雙胞胎也都很早起，但是一個比較愛睡覺、一個不愛睡覺」、「我的嬰兒之前都是看到太陽才肯睡」、「有小孩後都不用設鬧鐘。」先前10月初山陀兒颱風襲台，全台放颱風假時，她也PO出和小孩玩樂的影片，表示「育兒沒有颱風假」。從畫面中也看到，她兒子在玩會轉動的玩具，她也上前跟著撥弄，2人玩得不亦樂乎；她先前還分享抱著兒子的合照，也掀起不小討論，雖然照片有套濾鏡，她還帶著眼鏡，不過她看起來和先前幾乎沒有變化。