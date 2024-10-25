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台北地檢署偵辦京華城案，今（25）日向台北地方法院聲請延押台北市前市長長柯文哲、前副市長彭振聲，對此，前議員王浩宇表示，北檢以圖利罪、違背職務收賄兩大理由聲請延押柯文哲，等同於是打臉民眾黨。地檢署向台北地方法院聲請延押柯文哲、彭振聲，延押聲請書已於上午送交北院；檢方並對出境到日本的柯文哲秘書許芷瑜發布通緝。北檢指出，柯文哲已於9月5日經法院裁定羈押2月，檢察官分別於9月6日、10日、13日、18日、26日、10月1日（拒絕到庭）、16日提訊，因其所涉貪汙治罪條例第4條第1項第5款之違背職務收賄、同條例第6條第1項第4款主管監督事務圖利等罪嫌，依搜索後調查獲悉事證，足認其有勾串共犯或證人事實。北檢說明，該案重要關係人綽號「橘子」的柯文哲前隨行祕書許芷瑜目前仍滯留境外，加上仍有相關證人尚未傳喚到案說明，考量柯文哲雖已卸任，但仍具有一定的實質影響力，足證其有勾串尚未到案共犯或證人之虞，故若未予延長羈押，恐使案情隱晦不明之危險升高，難以有效追訴。