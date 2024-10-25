我是廣告 請繼續往下閱讀

星宇航空（2646）今（25）日掛牌上市，星宇航空董事長張國煒致詞時呼籲，自己時常在網路上看到很多冒名搞詐騙的「股友社」，藉著記者會澄清，「我張國煒本人沒有在炒股，更不懂得炒股」，既然如此，怎麼會教人家怎麼投資股票？近一年來，有詐騙團體盜用張國煒的照片，並以他的名義，密集在臉書上刊登廣告，邀請民眾加入股票研討社團或投資粉絲團。即便星宇航空持續蒐證、採取法律行動，仍防不勝防。張國煒今日在記者會提到，這段期間很多詐騙集團冒名成立股友社，強調自己不懂炒股、也不會炒股，既然不懂得炒股也沒炒股，怎麼會教人家怎麼投資股票？他希望自己的「星宇粉」或「K粉」可以睜大眼睛，「我K董不做這個事情，你想一家航空公這麼困難的經營，怎麼有時間去搞這些東西」，希望大家不要受騙上當。他也很無奈地表示，這些網路詐騙社團實在是永遠都弄不完，報舉1個詐騙就會生出20個，唯有大眾睜亮眼睛不要上當，才是最基本的方法。