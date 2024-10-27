風靡全球的日本動漫IP《吉伊卡哇》（chiikawa），漫畫家Nagano打造出超可愛主角群吉伊卡哇、小八貓、烏薩奇等人，讓大批粉絲深陷這些小可愛的魅力當中，不斷掏錢購買周邊。近期更有神人粉絲，自製「烏薩奇滑布丁」小遊戲，玩法雖然簡單，但挑戰難度極高，吉伊卡哇粉絲千萬不能錯過！
📍神還原烏薩奇出場畫面！烏薩奇滑布丁遊戲爆紅
近期在各大社群平台上，有一個「烏薩奇滑布丁」遊戲爆紅，神還原《吉伊卡哇》動畫第一集，烏薩奇出場時直接衝刺上一個巨大布丁，開始在上面滑呀滑，身上沾滿了焦糖，後來現身的吉伊看到之後，也露出驚訝神情，卻被烏薩奇貼近沾上焦糖，超萌的第一集也成為許多吉伊卡哇粉永生難忘的畫面。
📍「烏薩奇滑布丁」遊玩方式與原理
「烏薩奇滑布丁」遊玩連結點此
事實上，「烏薩奇滑布丁」遊戲，是由香港粉絲 Louis Lui 所製作，在10月14日在threads正式公布後，短短兩個禮拜就已經席捲各大社群平台，作者本人將「烏薩奇滑布丁」戲稱為「烏薩奇屁股煞車模擬器」。
同時作者也提醒，這個「烏薩奇滑布丁」遊戲只有手機能玩，同時android 用戶需要用瀏覽器開啟連結，使用threads內置瀏覽器會無法遊玩。不過iPhone平台經記者本人實測可以直接遊玩沒問題。
📍「烏薩奇滑布丁」的玩法
「烏薩奇滑布丁」是一款曲用手機陀螺儀的遊戲，玩家可以左右傾斜手機讓烏薩奇開始滑動，就能獲得分數。不過記者實際遊玩，發現這款遊戲玩法單純，但是難度卻極高，一不小心就讓烏薩奇寶寶滑飛出去了，目前挑戰最高紀錄只有2分，快來分享你最高的分數吧！
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近期在各大社群平台上，有一個「烏薩奇滑布丁」遊戲爆紅，神還原《吉伊卡哇》動畫第一集，烏薩奇出場時直接衝刺上一個巨大布丁，開始在上面滑呀滑，身上沾滿了焦糖，後來現身的吉伊看到之後，也露出驚訝神情，卻被烏薩奇貼近沾上焦糖，超萌的第一集也成為許多吉伊卡哇粉永生難忘的畫面。
📍「烏薩奇滑布丁」遊玩方式與原理
「烏薩奇滑布丁」遊玩連結點此
事實上，「烏薩奇滑布丁」遊戲，是由香港粉絲 Louis Lui 所製作，在10月14日在threads正式公布後，短短兩個禮拜就已經席捲各大社群平台，作者本人將「烏薩奇滑布丁」戲稱為「烏薩奇屁股煞車模擬器」。
同時作者也提醒，這個「烏薩奇滑布丁」遊戲只有手機能玩，同時android 用戶需要用瀏覽器開啟連結，使用threads內置瀏覽器會無法遊玩。不過iPhone平台經記者本人實測可以直接遊玩沒問題。
📍「烏薩奇滑布丁」的玩法
「烏薩奇滑布丁」是一款曲用手機陀螺儀的遊戲，玩家可以左右傾斜手機讓烏薩奇開始滑動，就能獲得分數。不過記者實際遊玩，發現這款遊戲玩法單純，但是難度卻極高，一不小心就讓烏薩奇寶寶滑飛出去了，目前挑戰最高紀錄只有2分，快來分享你最高的分數吧！