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▲OKmart與全國農漁會合作，全台門市專屬「農會直送」專區。（圖／業者提供）

▲OKmart門市設置農會直送專區，最高提升客單價超過50%。（圖／業者提供）

OKmart今年8月宣布與農業部合作「農易送EXPRESS」，建構全台超過1200店農會與OKmart的店到店系統，便利直送全國農特產品之外，全台門市也設置「農會直送」服務，縮短農特產品從產地到消費者手中的距離，預估可提升民生類商品客單超過50%。全國農會好物突破鄉鎮限制，OKmart「農會專區」開賣各地農漁會的商品，一口氣集結全國農漁會熱門商品，包括關山米香乖乖、柳營的牛奶糖、仁愛鄉的櫛瓜脆餅、麻豆柚子、三星的翠玉蔥餡餅、台中大安的飛天豬等，讓消費者不再受限鄉鎮距離，就能到全台巷口超商門市採買、預購。根據OKmart門市資料顯示，農會直送專區自推出以來，消費力表現亮眼，最高提升客單價超過50%。其中，以在地零食、健康飲品和便利冷凍食材最受歡迎，例如關山農會米乖乖等在地商品，成為消費者青睞的主打產品。OKmart 表示，過去小袋米主要透過傳統市場或專賣店銷售，如今在全台820間門市開賣小袋米，提升了消費便利性，契作袋裝確保食品安全。消費者不需購買大包裝囤積，也能用實惠價格購得新鮮米，此次主打新埔香米2公斤裝，售價149元，價格比市場米低15%。