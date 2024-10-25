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台中市政府顧問蔡壁如日前受訪談及民眾黨主席柯文哲到醫院探父一事，引發連串風波，不僅說法被陳智菡駁斥，甚至連柯文哲胞妹柯美蘭都直接在黨內群組怒嗆蔡壁如「閉嘴」，指她沒資格洩露家人病情。對此，媒體人邱明玉引述友人、民眾黨創黨黨員朱蕙蓉說法，指陳智菡和柯美蘭對蔡壁如很不滿，與柯媽媽有關係。邱明玉24日在節目《新聞面對面》透露，自己曾和朱蕙蓉聊到柯家和蔡壁如的事，綜合朱蕙蓉所說的內容以及她所聽到的內幕，柯家之所以對蔡壁如不滿已久，其實與柯媽很有關。邱明玉說，蔡壁如2019年擔任柯文哲幕僚時，阻止柯文哲參選2020總統大選，自此柯媽就把帳算在蔡壁如頭上，還曾打電話罵蔡壁如20分鐘，罵不夠還繼續打電話罵朱蕙蓉40分鐘，甚至要朱蕙蓉跟蔡壁如絕交，之後就要「橘子」許芷瑜到柯文哲身邊當「眼線」，而橘子也經常向柯媽打小報告。邱明玉也透露，後來蔡壁如被「下放」到台，但朱蕙蓉認為蔡應該回到黨中央，因此曾為此去找柯文哲，結果柯文哲竟把「橘子」叫來問她「蔡壁如回來好不好？」橘子當下翻了個白眼說「這件事你問我幹嘛？」之後就跑掉了；柯文哲隨後對朱蕙蓉說，「你看，連基層都不喜歡蔡壁如，覺得蔡壁如不應該回來」，讓朱蕙蓉相當尷尬，「一個這麼重要的人事案，你去問一個小孩子」，而柯文哲此舉，就是要告訴朱蕙蓉，連基層的人都討厭蔡壁如。邱明玉說，根據朱蕙蓉所述，除了柯爸，柯文哲整家人都很討厭蔡壁如，認為蔡壁如若沒有柯文哲怎麼去當立委，覺得蔡壁如不應該跟柯文哲平起平坐，甚至看到蔡壁如在節目上坐在柯文哲旁邊，兩人互動，柯媽媽都會打電話去罵「沒大沒小」。