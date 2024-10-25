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為驗證部隊實戰化訓練成效，陸軍澎湖防衛指揮部昨（24）日執行「鎮疆操演」首次夜間實彈射擊訓練，參演官兵逐次完成裝備與彈藥檢整、射擊程序推演及部隊戰術機動，於戰術位置接獲射擊命令後，M60A3戰車等各式武器依作戰進程實施射擊，展現部隊平日勤訓精練成果，圓滿達成任務。第一作戰區表示，操演清晨透過敵情輔助狀況下達，誘導參演部隊執行防衛作戰任務演練，並持續加強油彈整補及戰備整備作為；操演全程採日夜連續不間斷演練，藉執行夜間作戰演練，使參演部隊熟悉夜間戰場環境及作戰任務，並磨練部隊指參及戰場作戰要務，務實強化夜戰能力。午夜前，參演官兵們憑藉微弱光源專注執行各式武器、車輛檢整作業，以確保任務過程安全無虞；緊接著，各式戰、甲車機動進入戰術位置，在射擊命令下達後，120迫砲、81迫砲、40榴彈槍及50機槍、M249機槍等武器，編織綿密火網，掩護M60A3戰車、CM21甲車等各型車輛，遂行灘岸火殲及灘岸戰鬥，夜空中火光熾盛，場面震撼。第一作戰區指出，「鎮疆操演」依作戰區聯合作戰計畫灘岸戰鬥為想定，操演全程依敵情威脅、戰場情報準備與臨戰環境等要素，將聯合作戰計畫融入想定與輔助狀況，透過實戰化訓練模式，驗證參演部隊戰備訓練成果及執行作戰計畫效能。第一作戰區強調，訓練是國軍官兵的日常，更是守護國家安全的承諾，面對敵人的威脅與日俱增之際，作戰區全體官兵將秉「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」精神，持恆實戰化訓練，強化作戰區「兵種協同、軍種聯合」作戰效能，提升整體防衛戰力，為屏障臺海安全，提供最堅實有力的護盾。澎防部機步營營長陳陳俊諺表示，雖然射擊視野較日間差，但在夜戰能力上，戰甲車皆配賦星光夜視鏡，戰車射手本身也有夜視鏡等觀瞄窗，輕兵器等則有配賦夜視鏡。此次夜間操演要讓官兵弟兄熟悉夜視器材的操作，並適應夜間環境。機步營一連連長王一宸上尉強調，此次操演，可增加官兵實戰化的經驗，同時也教育官兵「敵人不會在我們意料之內來犯」的重要意涵，這對未來瞬息萬變的戰場上，是不可或缺的能力。