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美國股市昨（24）日回神上攻，由於特斯拉股價強漲22%，推動那斯達克、標普500、費半指數走高，推動台北股市今（25）日開盤上漲62.55點、來到23255.07點，站回10日線，盤中在權值股領漲下，一度來到23382.38點，午盤上漲120點或0.52%，來到23312.52點。大盤上漲逾百點，不過中小型股卻倒地不起，今日以271.85點盤上開出，隨即遭到空軍襲擊，跳水翻黑，午盤下跌0.33點或0.12%，來到269.9點。今日午盤個股成交量排行榜前五名：星宇航空、普安、鴻準、緯創、菱光；午盤個股成交值排行榜前五名：台積電、緯創、鴻準、星宇航空、聯鈞。權值股全數走高，權王台積電以1065元開出、上漲5元，最高一度來到1070元，午盤上漲5元或0.47%，來到1065元；昨日休息的鴻海，今日重振旗鼓，以212.5元開出，盤中最高來到215元，午盤上漲2元或0.95%，來到213.5元；聯發科今日以1270元開出，最高來到1320元，午盤上漲40元或3.15%，來到1310元。盤面焦點個股在於成交量排行榜冠軍－星宇航空，今日正式掛牌上市，每股參考價為20元，早盤以25.95元開出，開盤10分鐘內最高漲逾9元或45%、來到29元，成交量逾8.7萬張，上演蜜月行情。盤中最高來到30.10元、上漲50.5%，午盤則是來到相對高點30.05元、上漲50.25%，午盤成交量來到19萬0438張。