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台北地檢署今（25）日向台北地方法院聲請延押前台北市前市長柯文哲、前副市長彭振聲，同時對出境到日本的柯文哲秘書「橘子」許芷瑜發布通緝。對此，律師黃帝穎直言，橘子潛逃是柯文哲延押的致命事由。北檢偵辦京華城案，認為柯文哲涉犯貪污治罪條例違背職務收賄、圖利等罪，且共犯許芷瑜逃亡海外，有勾串之虞，今天聲請延押。對此，黃帝穎在臉書指出，在實務上，貪污案件帳房潛逃，因串證滅證風險極高，主嫌通常被收押，因此，柯文哲帳房橘子滯留日本，已列被告並正式發佈通緝，主嫌柯文哲在正常情況下，應被裁定延押。黃帝穎說，柯文哲帳房橘子滯留日本被發佈通緝，代表檢廉有相當證據顯示橘子隱匿柯文哲「犯罪所得」、共犯政治獻金法等，串證滅證風險極高，這是柯文哲延長羈押的「致命事由」。黃帝穎提到，橘子遭北檢通緝並函請註銷護照，橘子在日本即欠缺合法旅行文件，由於日本重視洗錢防制，因此若通報日本橘子是洗錢罪通緝犯，日本可依司法互助精神，有兩個方式處理，包含即刻終止橘子簽證，將通緝犯遣返、待橘子簽證期滿，將通緝犯遣返。