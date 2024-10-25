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▲《嗨！營業中》澎湖出任務，乱彈阿翔（左起）、姚元浩、郭泓志、莎莎、鹿希派、李玉璽挑戰遊艇精緻餐點。（圖／好看娛樂提供）

▲《嗨！營業中》星二代鹿希派（左三）、李玉璽（左四）擔任小幫手。（圖／好看娛樂提供）

《嗨！營業中》本週播出全新第11集，夥伴們移動到澎湖出任務。姚元浩、郭泓志、莎莎、乱彈阿翔聽到後不敢置信，全員尖叫「興奮到模糊」，然而本次的任務竟是「隊長許願任務，希望這次可以挑戰30人精緻料理」，身為隊長的郭泓志聞言還裝傻說：「有嗎？」姚元浩聽到噩耗，崩潰喊：「不好玩了啦！我要跳海了！」一行人也緊接在後，全員跳海逃跑。得知要去澎湖，大廚姚元浩開心歡呼的說：「走吧！出發，我們這次要去澎湖。」飛抵當地後，夥伴們聽到早餐結束就能搭乘私人遊艇出海玩樂，開心不已，加碼體驗當地特色海上拖曳傘，姚元浩還以乱彈阿翔的歌曲《完美落地》虧飛上天的對方說：「等一下絕對會讓你完美落地的啦！」不像乱彈阿翔飛上去笑得開心，郭泓志一上去就驚恐的說：「這10層樓高了吧！」還慘被拉下海。換莎莎跟姚元浩一起飛行，莎莎因為晃動太大忍不住驚聲尖叫，以為是姚元浩故意晃動，還在空中警告夥伴：「不要在那邊鬧，姚！元！浩！」姚元浩連忙解釋：「不是我在搖，是郭泓志在搖，妳看他啦！」莎莎看著在船上郭泓志一直不斷晃動繩索，讓拖曳傘上下震盪，忍不住怒吼郭泓志：「你不要在那邊幼稚！」之後夥伴們更在海上划獨木舟，被眾人推舉最會划船的郭泓志，卻意外沈船，讓大家笑翻。此外，本集邀來兩位星二代小幫手——鹿希派、李玉璽，他們與夥伴們一起進行「屎」料未及的任務撿牛屎。莎莎疑惑發問：「奇怪！這不是一個做菜的節目嗎？」進行踩屎任務時，姚元浩雙腳沾屎，一向天不怕地不怕的他也忍不住嚇到大叫：「完蛋！合夥人找到我怕的東西了！」