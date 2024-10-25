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台北地檢署偵辦京華城弊案，今天確定對身為民眾黨主席的台北市前市長柯文哲、前副市長彭振聲，向台北地方法院聲請延押，主要理由就是柯、彭2人至今與其他被告供述不一，尚有共犯或證人尚未傳喚，且柯私人帳房「橘子」許芷瑜滯日未歸，仍有串滅證之虞。北檢並強調，柯文哲被延押的主要原因是其親信帳房秘書「橘子」許芷瑜，目前仍滯留日本未歸，且有舊屬及相關證人尚未傳喚到案說明，許女於8月29日出境日本後至今未返台，北檢透過其友人策動並呼籲她返國說明，但許女仍至今未歸，認定她有逃亡或藏匿事實，因此今天正式對她發布通緝，並將函請外交部領事事務局廢止註銷護照。北檢今早發新聞稿指出，台北地院於9月5日裁定羈押柯文哲2個月，檢察官於柯文哲羈押期間，分別於9月6日、10日、13日、18日、26日、10月1日（拒絕到庭）、16日共6度訊問柯，讓他陳述意見並答辯，以保障其訴訟防禦權。此外，柯文哲涉犯《貪污治罪條例》違背職務收賄、主管監督事務圖利等罪嫌，經搜索調查獲悉的事證，認為柯有勾串共犯或證人事實，且本案重要關係人許芷瑜目前仍滯留境外，且還有柯文哲於市長時期的舊屬及相關證人尚未傳喚到案說明，考量柯文哲雖已卸任，但仍具有相當程度的實質影響力，認定柯有勾串尚未到案共犯或證人之虞，故不延押，恐使案情有隱晦不明的危險，導致難以有效追訴。至於彭振聲，北檢指出，彭振聲於9月1日經台北地院裁定羈押2個月，檢察官就他涉犯情節，分別於9月3日、4日、10日、12 日、20日、25日、10月4日、9日、11日、16日、17日、23日共訊問12次，而彭振聲涉犯《貪污治罪條例》對於主管監督事務圖利、公務員財產來源不明等罪嫌，且嫌疑重大，根據搜索後調查的事證，認定彭男有湮滅證據事實，且他與共犯間供述不一，又依目前偵查進度，仍有證人尚未傳喚到庭，認其有勾串共犯或證人之虞，若不有延長羈押，恐致案情無法順利查清。事實上，檢方今天是同步對柯文哲、彭振聲聲請延長羈押2月，聲請書今天上午已送交法院；柯的首次押期在11月4日屆滿，預料承審法官下周擇定庭期開庭、裁定即可，確定的是，法院今天不會提解柯、彭開庭。偵查中被告受聲請延押准否，分案由第一次裁押的法官審查，裁定柯今年9月5日羈押禁見的法官是台北地院強制處分庭的呂政燁，呂是否裁准柯再押2個月，值得觀察。