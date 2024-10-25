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桃園國際機場今（25）日傳出驚悚命案！凌晨3點多，一名遊民從第二航廈裡，約15到20公尺的工作通道高處墜落慘死，緊急送醫搶救不治，當時並無入境遊客在現場，機場公司隨即啟動緊急應變，並配合警方進行進一步調查。昨天晚上約凌晨3點多，一位遊民闖進進桃機航廈油壓電梯及電動坡道汰換工程的工地內，最終不知為何從機房連接貓道（工作通道）處，一路跑進第二航廈，不明原因從超過5層樓高處墜落，掉落在入境大廳21號長榮櫃台旁。對此，桃園機場表示，今日凌晨4時，桃園機場第二航廈（非管制區）發生一起墜落事件，一名男子受傷並被立即送醫救治，該男子經搶救後仍宣告不治，機場公司隨即啟動緊急應變，死者並非工作人員，至於身份還有待警方進一步調查。目前機場營運一切正常，詳細墜落原因由航空警察局調查中。