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▲金守美在電影《地獄奶奶》中的饒舌場面令觀眾印象深刻。（圖／地獄奶奶劇照）

▲金守美演藝經歷相當豐富，還身兼主持及自創泡菜品牌。（圖／tvN Asia YT）

南韓資深女演員金守美今（25）日一早被發現心臟驟停，緊急送醫後仍沒有搶救成功，最終不幸離世，享壽75歲，消息震驚南韓演藝圈。金守美過去在韓劇中經常飾演惡婆婆、媽媽的角色，是著名的「國民婆婆」，其中在《皇后的品格》中飾演「金室長」一角，與張娜拉對戲的明場面讓許多台灣觀眾印象深刻，如今傳出離世消息，也令外界相當不捨。金守美1980年透過MBC公開徵選成為演員，以戲劇《田園日記》踏入演藝圈，她出演多部經典作品，包括《峇里島的日子》、《王與我》、《錢的化身》等劇，還榮獲MBC演技大賞、青龍最佳女配角，以及SBS演技大賞功勞獎等肯定。而最令人印象深刻的，莫過於金守美2015年主演電影的《地獄奶奶》，劇中她滿口粗話的爆笑饒舌場面令觀眾印象深刻。2017年金守美出演《擺飯桌的男人》與徐孝琳演母女結識，還因此促成徐孝琳與兒子鄭明浩的姻緣。2019年金守美客串《皇后的品格》，廣為台灣觀眾熟知，而尚未上映的電影《鬼神警察》成了她的遺作。金守美除了演員的身分廣為人知之外，還身兼主持及自創泡菜品牌，她9月現身家庭購物頻道，宣傳自己的泡菜品牌時，外界就指她面部浮腫、手部明顯顫抖還有說話緩慢，金守美當時表示自己身體沒有大礙，如今突然離世的消息，也令外界相當震驚。