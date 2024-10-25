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▲劉德華巡演首唱〈世界第一等〉，現場歌迷聽到都非常驚喜。（圖／台灣映藝提供）

▲李心潔全素顏和老公彭順到現場力挺劉德華。（圖／台灣映藝提供）

63歲天王劉德華（華仔）將在下周四前往台北小巨蛋一連開唱4天，在這之前，他本周先在馬來西亞吉隆坡開演唱會，巡演開始至今已經唱了45場的他，現在越唱越起勁，粉絲也相當熱情，演唱會整體氣氛非常好。而居住在當地的48歲金馬影后李心潔也帶著導演丈夫彭順一起到場支持，為好友劉德華打氣，看到她當時全素顏戴著眼鏡，看起來雖然樸素，但皮膚和氣色都非常好。雖然劉德華已超過4年沒有跟馬來西亞的觀眾見面，但這次到當地連開4場演唱會，先前門票一開售，2小時內就全數售罄，可見大家對華仔這次演出期待萬分。為答謝大家對他的愛戴，劉德華特別選唱了當地粉絲最愛、反應最熱烈的一首歌曲〈世界第一等〉，這曲在過去44場巡迴演唱演會中從沒演唱過，這次是首次獻唱。當音樂響起，全場觀眾隨即吶喊起來，跟著華仔一起高歌，再次掀起一番高潮，同樣感到興奮的劉德華也不忘舉起大姆指讚賞大家：「沒話說！」由於劉德華和導演彭順的電影《危機航線》目前還在熱映中，因此這次彭順導演也帶著太太李心潔也特別到演唱會支持劉德華，劉德華則送上電影推廣歌〈親愛的小孩〉，彭順和李心潔被現場的氣氛感染，樂在其中。從2人的合照中也看到，李心潔穿著白色上衣搭配黑色西裝外套，臉上未施脂粉、帶著紅色眼鏡，但皮膚和氣色看起來都很好。而向來視粉絲為家人的劉德華，這次回到馬來西亞開演唱會，坦言感覺好像見到很多、很多的家人，雖然未來日子未必可以開這麼多場次的演唱會，但他希望可以跟大家常見面。而在馬來西亞演唱會結束後，劉德華睽違11年，10月31日也將到台北小巨蛋一連開唱4天，將和4萬名粉絲一起同樂。