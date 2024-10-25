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亞洲天王周杰倫演唱會門票開賣，迅速搶購一空，黃牛也出動搶票，最高已喊到1票30萬元。國民黨立委許宇甄今（25）日痛批，去年立法院修訂《文化創意產業發展法》時，政府信誓旦旦地保證，要保障民眾的文化權益，但當問題真正爆發時，政府卻只會講幹話，完全沒有任何實際行動，這樣的政府，不是無能而已，而是極致低能。許宇甄今日在立院國是論壇表示，無數忠實歌迷熬夜守著電腦，滿懷希望只為一張門票，卻眼睜睜看著那些轉不動的藍圈圈，這些歌迷無法參與這場盛會時，黃牛卻能輕鬆獲利，高喊一票30萬元，還囂張的在網路嗆歌迷，「報警抓我啊！」這對於真正熱愛音樂、熱愛周杰倫的粉絲來說，是何等的不公平？許宇甄說，黃牛囂張跋扈的態度令人難以忍受，但政府冷漠、推諉更讓人心寒。文化部長李遠面對這種狀況，不僅毫無對策，還說出「很難處理」的話，更讓人無言的是，他竟然開玩笑說「越來越討厭周杰倫」。一個立場如此輕佻的部會首長，怎麼可能理解這些歌迷的心情？許宇甄指出，去年立法院修訂《文化創意產業發展法》時，政府信誓旦旦地保證，要保障民眾的文化權益，建立正常的票券流通機制。但當問題真正爆發時，政府卻只會講幹話，完全沒有任何實際行動。這難道就是民進黨政府所謂的改革和承諾？政府提出的修法，看似雄心勃勃，實際上卻毫無作為，這樣的政府，不是無能而已，而是極致低能。「黃牛囂張太久了！文化部長不要講幹話、不要恨周杰倫」，許宇甄呼籲，請積極採取取締行動，負起應有責任，只有當政府拿出真正的打擊黃牛行動，歌迷們才能得到公平，藝文產業才能擁有一個健康的發展環境。