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台中市議會今(25)日進行財政經濟業務質詢，議員吳佩芸指出，近年全國自助洗衣店家數逐年攀升，根據財政部資料統計，中市自助洗衣店家數為全國最高。桃園市制定「自助洗衣店安全管理自治條例」，提高風險管控，預防公安危機，預計最快年底就可以公告實施。她建議市政府應參照。吳佩芸表示，近年來，自助洗衣店因使用方便、設備新穎、複合式消費空間等優點，讓學生、租屋族及小家庭等廣為使用。根據財政部在今年4月的統計，截至2023年底，全台的自助洗衣店總計有 2815 家，而中市更高達413家，不僅是六都最高，更是全國最高。但隨著自助洗衣店廣設，現場無人管理以及防災設備的不完備，也潛藏公安危機。吳佩芸認為，自助洗衣店大多採24小時的營業方式，現場也無人常駐管理，且營業場所常以天然氣或瓦斯作為燃料，或以電力作為能源，一旦管理不當，就可能會引發火災、氣爆等重大意外，在風險管理措施上應有所區別，況且中市自助洗衣店數量已是全國最高，不應發生憾事才採取行動。吳佩芸指出，桃園市政府已於今年8月預告制定「自助洗衣店安全管理自治條例」草案，預計最快年底就可以公告實施。他詢問經發局長張峯源，目前對於自助洗衣店的控管方針是什麼？是否已開始研擬相關自治條例？張峯源回應，目前自助洗衣店依照內政部消防署「各類場所消防安全設備設置標準」辦理已足夠。吳佩芸要求，市府應比照桃園市政府制定條例與罰則，限制自助洗衣店設置樓層、樓地板面積，並對防災設備進行規範，進以有效約束不肖業者，才能保障市民生活安全。台中市副市長黃國榮表示，若其他縣市有好的做法，市府將審慎研議。